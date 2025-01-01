Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Muttis Sohn

SAT.1Staffel 9Folge 1604
Muttis Sohn

Muttis SohnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1604: Muttis Sohn

44 Min.Ab 12

Die 19-jährige Lisa wurde auf dem Beifahrersitz ihres Wagens brutal vergewaltigt und anschließend mit dem Sicherheitsgurt stranguliert. Der Verdacht fällt sofort auf Muttersöhnchen Georg. Immerhin wurde er bereits vor zwei Jahren schon einmal wegen Vergewaltigung angeklagt, jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Georg behauptet, Lisa hätte ihn nur ein Stück im Auto mitgenommen. Und seine Mutter gibt ihm ein Alibi. Ist Georg tatsächlich der gesuchte Triebtäter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen