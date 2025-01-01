Richterin Barbara Salesch
Folge 1604: Muttis Sohn
44 Min.Ab 12
Die 19-jährige Lisa wurde auf dem Beifahrersitz ihres Wagens brutal vergewaltigt und anschließend mit dem Sicherheitsgurt stranguliert. Der Verdacht fällt sofort auf Muttersöhnchen Georg. Immerhin wurde er bereits vor zwei Jahren schon einmal wegen Vergewaltigung angeklagt, jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Georg behauptet, Lisa hätte ihn nur ein Stück im Auto mitgenommen. Und seine Mutter gibt ihm ein Alibi. Ist Georg tatsächlich der gesuchte Triebtäter?
