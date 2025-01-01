Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verzweifelt behauptet die Türkin Selma, dass sie nicht für den Tod ihres Ehemannes Benjamin verantwortlich ist - alle Beweise sprechen gegen sie. Auch ihre Schwiegermutter Gesine ist sich sicher, dass Selma ihren Sohn hat ersticken lassen, indem sie ihm Bauschaum in die Luftröhre gefüllt hat. Hat es die Frau, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt, nur auf das Vermögen ihres Mannes abgesehen?

