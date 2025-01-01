Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

1001 Nacht

SAT.1Staffel 9Folge 1619
1001 Nacht

1001 NachtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1619: 1001 Nacht

44 Min.Ab 12

Um zu verhindern, dass ihr Lebensgefährte Omar endgültig in seine Heimat Marokko zurückkehrt, soll Sabrina anonym die Polizei darüber informiert haben, dass er mit 20 kg Marihuana im Gepäck auf dem Weg zum Flughafen ist. Omar wird von mehreren Polizisten und Drogenspürhunden gestellt und verpasst seinen Flug. In seinem Gepäck werden allerdings keine Drogen gefunden. Wer hat den Koffer so manipuliert, dass die Spürhunde darauf reagiert haben?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen