Richterin Barbara Salesch
Folge 1623: Waldbewohner
44 Min.Ab 12
Als der wohlhabende Bert tot in seinem Haus gefunden wird, fällt der Verdacht auf die mittellose Kerstin, die in einem verwitterten Wohnwagen im Wald haust. Nicht nur, dass sie am Tatort gesehen wurde, man findet sogar eine Kette der Ehefrau des Opfers bei ihr. Doch Kerstin scheint für alles eine logische Erklärung zu haben: Der Penner Hermann soll zuvor bei Bert eingebrochen sein. Kerstin selbst sei nur am Tatort gewesen, um Hermanns Beute zurückzubringen ...
