SAT.1Staffel 9Folge 1628
Folge 1628: Dicke Dinger

44 Min.Ab 12

Nachdem Siegrid erfahren hat, dass ihre 15-jährige Tochter wegen ihrer großen Oberweite sexuell belästigt wurde, soll sie ihren Peiniger Falk geschlagen und mit den Beinen nach oben an einen Baum aufgehängt haben. Der 15-Jährige kann sich nicht erklären, warum Siegrid so ausgerastet ist, schließlich hat Lisa ihre Brüste doch freiwillig gezeigt - behauptet er ...

