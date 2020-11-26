Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Familien-Dilemma und fettige Fritten in "Nicki's Imbiss"

Kabel EinsStaffel 13Folge 1vom 26.11.2020
Familien-Dilemma und fettige Fritten in "Nicki's Imbiss"

Familien-Dilemma und fettige Fritten in "Nicki's Imbiss"Jetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 1: Familien-Dilemma und fettige Fritten in "Nicki's Imbiss"

87 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Frank Rosin ist zu Gast bei "Nicki's Imbiss" in Raeren nahe der deutsch-belgischen Grenze. Schnell wird klar: Koch Nicki und Stiefvater Günther brauchen dringend Hilfe, denn die beiden haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt sorgte nicht nur Corona dafür, dass dem Imbiss die Gäste ausbleiben - auch das kulinarische Angebot lässt deutlich zu wünschen übrig. Kann Frank Rosin den Laden an nur einem Tag wieder auf Kurs bringen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen