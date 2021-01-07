Kann Frank Rosin im "Waffelwunder" wahre Wunder bewirken?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Kann Frank Rosin im "Waffelwunder" wahre Wunder bewirken?
87 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12
Im thüringischen Nordhausen erfüllt sich Angelika Wilke-Schatz vor drei Jahren mit der Übernahme des Cafés "Waffel Wunder" ihren Lebenstraum. Trotz 60-Stunden-Woche und dem eigenen Ehemann als Koch gibt es einige Probleme. Gelingt es Frank Rosin, der jungen Mutter, ihrer Familie und dem "Waffel Wunder" ein Happy End zu bescheren?
