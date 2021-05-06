Findet das "KC Kitchen" einen authentischen kulinarischen Ansatz?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Findet das "KC Kitchen" einen authentischen kulinarischen Ansatz?
85 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12
Trotz Corona eröffnet der gelernte Koch Kahraman Celik gemeinsam mit seinem Sohn Erdem im Juni 2020 sein erstes Restaurant mitten in der Pfullendorfer Innenstadt und erfüllt sich so seinen Lebenstraum. Neben türkischen Speisen gibt es über Schnitzel, Burger und Flammkuchen so ziemlich alles zur Auswahl. Während das Geschäft im Sommer noch gut anläuft, erwischt der zweite Lockdown das Vater-Sohn-Gespann hart. Kann Frank Rosin den Gastroneulingen helfen und den Betrieb retten?
