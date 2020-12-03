Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 13Folge 2vom 03.12.2020
84 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

In Verl hat sich der ehemalige Lkw-Verkäufer Stefan Kranz mit dem "Op de Limeke" seinen langjährigen Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Doch der Traum entpuppt sich schnell als Albtraum. Die Gäste bleiben aus und auf der Speisekarte dominiert Tiefkühlkost. Sternekoch Frank Rosin erkennt sofort: Der gelernte Kaufmann Stefan ist in der Rolle als Chef und als Koch total überfordert. Kann Rosin den Betrieb noch retten?

