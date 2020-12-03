"Op de Limeke": Der Traum vom eigenen Restaurant wird zum AlptraumJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: "Op de Limeke": Der Traum vom eigenen Restaurant wird zum Alptraum
84 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12
In Verl hat sich der ehemalige Lkw-Verkäufer Stefan Kranz mit dem "Op de Limeke" seinen langjährigen Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Doch der Traum entpuppt sich schnell als Albtraum. Die Gäste bleiben aus und auf der Speisekarte dominiert Tiefkühlkost. Sternekoch Frank Rosin erkennt sofort: Der gelernte Kaufmann Stefan ist in der Rolle als Chef und als Koch total überfordert. Kann Rosin den Betrieb noch retten?
