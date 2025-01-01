Absoluter Neustart im "Geestland-Treff": Können die Quereinsteiger das schaffen?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Absoluter Neustart im "Geestland-Treff": Können die Quereinsteiger das schaffen?
85 Min.Ab 12
Seit 2018 betreibt Gaby mit ihrem Mann Thomas ihre Traum-Eventlocation. Die Geschäfte laufen gut - bis zur Corona-Pandemie. Die beiden müssen den Laden schließen. Doch Aufgeben ist für das Paar keine Option, weshalb sie kurzerhand die Sport-Gaststätte "Geestland-Treff" übernehmen. Das Ziel: sich mit dem dortigen à la Carte Geschäft über Wasser halten. Allerdings haben die beiden keinerlei Erfahrung in der Gastronomie. Kommt die Hilfe des Sternekochs noch rechtzeitig?
