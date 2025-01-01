Gelingt dem "Gasthaus Jesewitz" der deutsch-türkische Spagat?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Gelingt dem "Gasthaus Jesewitz" der deutsch-türkische Spagat?
87 Min.Ab 12
Diesmal wird Sternekoch Frank Rosin im sächsischen Jesewitz besonders gefordert! Hier betreiben die Freunde Fabian und Faik gemeinsam das "Gasthaus Jesewitz". Doch die finanziellen Schwierigkeiten scheinen hier noch das kleinste Problem zu sein: Ein katastrophaler Gastraum und unhygienische Lebensmittelaufbewahrung bringen den Gastro-Profi zum Verzweifeln. Kann Frank Rosin dem sympathischen Freunde-Duo helfen?
