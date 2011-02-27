Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Gähnende Leere in der "Schlossgaststätte Falkenberg" in Moosach bei München

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 27.02.2011
Gähnende Leere in der "Schlossgaststätte Falkenberg" in Moosach bei München

Gähnende Leere in der "Schlossgaststätte Falkenberg" in Moosach bei MünchenJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 1: Gähnende Leere in der "Schlossgaststätte Falkenberg" in Moosach bei München

46 Min.Folge vom 27.02.2011Ab 6

Die "Schlossgaststätte Falkenberg" ist ein Familienunternehmen mit 80-jähriger Tradition. Seit Dieter Karweina (44) den Gasthof im oberbayrischen Moosach übernommen hat, läuft es eher schlecht als recht: Nur bei gutem Wetter lockt der idyllische Biergarten Gäste an, in das Restaurant verirrt sich so gut wie niemand. Koch Heiko (51) und Servicekraft Gabi (43) versuchen, den Inhaber zu unterstützen, doch der will alles alleine machen. Kann Frank Rosin Dieter und seinem Team helfen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen