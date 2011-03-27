Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 27.03.2011
Folge 5: Keine klare Linie in der "Tapas Bar" in Lünen bei Dortmund

46 Min.Folge vom 27.03.2011Ab 6

Die drei Brüder El Arbe, Ali und Asis führen die "Tapas Bar" in Lünen. Die Konkurrenz ist groß: Um mit diversen Döner- und Imbissbuden in der Umgebung mithalten zu können, bieten die Inhaber auf der Speisekarte eigentlich alles an. Nur eines fehlt - eine klare Linie. Und die Gäste. Frank Rosin steht nicht nur vor der Aufgabe, den drei Marokkanern den Ernst der Lage zu verdeutlichen, sondern muss ihnen auch das Kochen beizubringen - denn gelernter Koch ist keiner von ihnen ...

