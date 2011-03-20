Strom und Miete nicht bezahlt! Das Restaurant "Lindeneck" läuft nichtJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Strom und Miete nicht bezahlt! Das Restaurant "Lindeneck" läuft nicht
46 Min.Folge vom 20.03.2011Ab 6
In Borgsdorf, nördlich von Berlin, liegt das Restaurant "Lindeneck" von Simone Wünsche. Der Laden läuft nicht - Simone hat schon seit vier Monaten weder Strom noch Miete bezahlt. Schnell wird klar: Das Verhältnis von Chefkoch Detlev und Chefin Simone ist mehr als angespannt. Auch die Servicekräfte Manuela und Denise beklagen sich über die schlechte Stimmung innerhalb der Truppe. Wird es Frank Rosin gelingen, aus dem Personal ein Team zu machen?
