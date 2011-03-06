Im "Ya Man" in Berlin ist leider nichts cool oder jamaikanisch-entspanntJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Im "Ya Man" in Berlin ist leider nichts cool oder jamaikanisch-entspannt
46 Min.Folge vom 06.03.2011Ab 6
Im Herzen von Berlin betreibt Barbara Saltman (56) das "Ya man". Der Name steht für "It's cool man". Doch leider ist in dem jamaikanischen Restaurant gar nichts cool. Die Gäste fehlen und Barbara schreibt seit Jahren rote Zahlen. 55.000 Euro Schulden hat sie binnen zwei Jahren angehäuft. Zusätzlich belastet sie ein 50.000 Euro Kredit. Und für diesen bürgt ihre Familie, die nicht ahnt, wie schlimm es um das "Ya man" steht. Barbaras Freundin Kerstin ruft Frank Rosin zur Hilfe ...
