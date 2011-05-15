Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Das Restaurant "Friedels" wollte Brandenburg erobern

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 15.05.2011
Das Restaurant "Friedels" wollte Brandenburg erobern

Folge 10: Das Restaurant "Friedels" wollte Brandenburg erobern

47 Min.Folge vom 15.05.2011Ab 6

Restaurantchef Friedel Kögler ist gebürtiger Bayer und wollte mit seiner kulinarischen Tradition vor fünf Jahren Brandenburg erobern. Gemeinsam mit den Servicekräften Heike und Nici Arnd bewirtschaftet er sein eigenes Restaurant, das "Friedels", das direkt am Rangsdorfer See auf einer Sportplatzanlage liegt. Doch leider kommen weder Sportler, Spaziergänger noch Ortsansässige zum Essen. Der Laden läuft nicht. Kann Frank Rosin Restaurantchef Friedel helfen?

