Ein riesiger Schuldenberg in der "Alten Ratsklause" in Berlin

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 13.03.2011
Folge 3: Ein riesiger Schuldenberg in der "Alten Ratsklause" in Berlin

47 Min.Folge vom 13.03.2011Ab 6

Im Döner- und Imbissbudenparadies Berlin-Neukölln betreibt Jens ein gutbürgerliches Restaurant: die "Alte Ratsklause". Vor zwei Jahren hat sich der gelernte Koch gemeinsam mit seiner Freundin Marion mit dem eigenen Lokal den großen Traum von der Selbständigkeit verwirklichen wollen. Allerdings bleiben die Gäste aus und Jens hat inzwischen 120.000 Euro Schulden angehäuft. Seine letzte Hoffnung: Frank Rosin. Kann der Sternekoch das Paar vor der Pleite retten?

