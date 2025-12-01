Sabrina ... total verhext!
Folge 14: Libby geht zu Bruch
21 Min.
Zelda hat auf ihrem Laptop angeblich ein Mittel gegen Allergien entwickelt. Zwar ist es gegen Allergien wirkungslos, dafür ist es eine echte Haushaltshilfe: Ein Tropfen - und alles blitzt. Hilda und Salem vermarkten dieses Mittel, ohne dass Zelda etwas davon weiß. Nach einer Weile stellen sich Nebenwirkungen ein - und zwischen Zelda und Hilda entbrennt ein Streit. Unterdessen gibt es mal wieder Ärger mit Libby, und Sabrina verabreicht ihr eine "unhexische" Strafe.
