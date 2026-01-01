Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Der Zeitsprung

Paramount GlobalStaffel 2Folge 8
Der Zeitsprung

Der ZeitsprungJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 8: Der Zeitsprung

21 Min.

Sabrinas Quizmaster taucht wieder einmal auf und will ihre Fähigkeiten testen. Um die Prüfungsfrage beantworten zu können, konstruiert sie eine Zeitkugel, mit der sie sich in die 60er Jahre zurückversetzt. Anfangs ist sie von dem Zeitalter begeistert, nach und nach stellt sie aber fest, dass Frauen auch damals benachteiligt waren. Sie beschließt, in ihre Zeit zurückzukehren. Doch leider hat Salem, der gerade auf Diät gesetzt wurde, aus Hunger die Zeitkugel verdrückt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen