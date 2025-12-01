Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Sabrina Goes Rock

Paramount GlobalStaffel 2Folge 18
Sabrina Goes Rock

Sabrina ... total verhext!

Folge 18: Sabrina Goes Rock

22 Min.

In der Schule findet ein Band-Wettbewerb statt. Sabrina, Harvey und Valerie - alle mitsamt nicht gerade musikalisch - wollen unbedingt mitmachen. Sabrina zaubert einen Talent-Drink, und die drei werden Sieger - doch der Erfolg steigt Valerie und Harvey ziemlich zu Kopf. Sabrina will dem Ganzen mit einem "Fad-Drink" ein Ende bereiten. Hilda hat inzwischen einen Job als Stehgeigerin in einem Steakhouse.

Paramount Global
