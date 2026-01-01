Sabrina ... total verhext!
Folge 4: Blind Date
21 Min.
Harvey und Sabrina treffen eine Vereinbarung, dass sie auch mit anderen Mädchen und Jungen ausgehen dürfen. Anfangs genießen sie beide die neue, ungewohnte Situation. Harvey verabredet sich zu einem Blind Date mit einem Mädchen namens Jean. Sabrina trifft sich mit dem jungen Hexer Dante. Überraschenderweise laufen die Verabredungen sehr gut, und man beschließt, einmal zu viert auszugehen. Doch das erweist sich als schwerer Fehler ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick