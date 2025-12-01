Sabrina ... total verhext!
Folge 15: Der eingebildete Kranke
20 Min.
Zum Leidwesen aller Hexen grassiert eine Zeigefinger-Erkältungswelle. Alle werden aufgefordert, Handschuhe zu tragen. Doch Sabrina hält sich nicht an die Vorsichtsmaßnahme, und sie wird krank: Ihr Finger wird immer länger und unansehnlicher. Zu allem Unglück überträgt sich Sabrinas Zauberkraft auch noch auf Mrs. Quick. Und diese legt plötzlich ein ungeheures Selbstbewusstsein an den Tag. Zelda und Hilda holen schließlich Dr. Brickman zu Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick