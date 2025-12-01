Sabrina ... total verhext!
Folge 17: Ein Nivellierer namens Roland
21 Min.
Roland erklärt Sabrina, er habe den Beruf gewechselt: Er sei jetzt nicht mehr "Finder", sondern "Nivellierer". Das heißt: Wenn Sabrina etwas nimmt, nimmt er im Gegenzug etwas von ihr. Außerdem ist Roland immer noch sehr in Sabrina verliebt und will sie heiraten. Als Ken im Scherz behauptet, Sabrina hätte ihm sein Herz gestohlen, ist Roland sofort zur Stelle. Er stiehlt das Herz von Sabrina - zum Leidwesen von Harvey.
