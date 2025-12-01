Sabrina ... total verhext!
Folge 2: Lizenz zum Zaubern (2)
21 Min.
Sabrina wird im Hexen-Camp mächtig gedrillt. Und obwohl sie einmal ausbüxt, besteht sie im zweiten Anlauf auch die Prüfung. Doch damit ist erst der Anfang geschafft, denn so hat sie sich lediglich die Erlaubnis erworben, in einem Jahr an der endgültigen Prüfung zur Hexen-Lizenz teilzunehmen. Aber damit nicht genug: Im Laufe des nächsten Jahres wird ihr persönlicher Quizmaster sie immer wieder testen. Das bedeutet für Sabrina: lernen, lernen, lernen - und weniger Zeit für Harvey.
