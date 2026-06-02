Sat.1 NRW
Folge vom 02.06.2026: Sat.1 NRW 02.06.2026
+++ AMEN - JETZT WIRD KASSIERT: Eintrittspreise für den Kölner Dom ab Juli +++ BRUMMI BRENNT: Lastwagenfeuer gefährdet Brückenstabilität in Iserlohn +++ MUSCHEL-ALARM IM SAUERLAND: Quaggamuschel verbreitet sich in der Möhne- und Sorpetalsperre. Außerdem: Tragischer E-Scooter Unfall in Mönchengladbach, Kritik an der mangelnden LKW-Parkplatz Verfügbarkeit, verheerender Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Köln, Untersuchung auf Terrorverdacht in Remscheid und Solingen, SPD-Lösungsvorschlag zur Beamtenrenten-Regelung, Brand in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid und die mutige Rettungsaktion der Nachbarn, ansteigende Scheidungsraten in NRW und das Geheimnis glücklicher Ehen, und der süße Nestbau eines Rotkehlchens in einem Polizeistiefel in Bochum.