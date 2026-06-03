Sat.1 NRW
Folge vom 03.06.2026: Sat.1 NRW 03.06.2026
+++ Geiselnahme in Dortmund: Mann schießt auf Polizisten und verschanzt sich mit drei Kindern +++ Katastrophenübung in Köln: Neue Spezialeinheit übt Ernstfall im Kölner Stadion mit 1.200 Menschen +++ Hund unterm Hammer: Nach Trennung soll Labrador Boone an den Meistbietenden übergeben werden Außerdem: Großbrand auf einem Campingplatz in Niederkrüchten, bei dem dutzende Gasflaschen explodierten und drei Menschen verletzt wurden. Die politischen Verwicklungen rund um die Zweitwohnung des Grünen Chefs Felix Banaszak. Antisemitismus in NRW erreicht einen neuen Höchststand mit dokumentierten 1.102 antisemitischen Vorfällen im letzten Jahr. Die Bonner Nordbrücke ist aufgrund struktureller Schäden für den Autoverkehr gesperrt. Ein Container voller angeblicher Kakaobohnen entpuppt sich als Transportmittel für über acht Tonnen Kokain. Die Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht eine Studie, der zufolge durch die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente pro Rentnerjahrgang 9,5 Milliarden Euro eingespart werden könnten. Und mehrere brennende Autos vor dem Kreishaus in Bergheim führen zur Prüfung des Staatsschutzes.