Folge 2: Mutige Meister - altes Handwerk, neu gemacht
46 Min. Folge vom 12.10.2021
Es fehlt wieder an Nachwuchs im Handwerk. 200.000 Handwerksbetriebe in Deutschland haben keine Nachfolger, es herrscht akuter Fachkräfte-Mangel. Doch langsam regt sich neues Interesse an den alten Künsten. Die "SAT.1 Reportage" porträtiert junge Menschen, die sich ganz bewusst für das Handwerk entschieden haben und frischen Wind in altehrwürdige Meisterberufe bringen.
