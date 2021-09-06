Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 Reportage

Neue Fastfood-Trends

SAT.1Staffel 2021Folge 3vom 06.09.2021
Neue Fastfood-Trends

Neue Fastfood-TrendsJetzt kostenlos streamen

Sat.1 Reportage

Folge 3: Neue Fastfood-Trends

45 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 12

Der Markt rund um neues, gesundes Fastfood boomt: Von selbst zusammengestellten Burgern aus frischen Zutaten über nach Hause gelieferte Kochboxen bis hin zu neuen Tiefkühl-Gerichten und gesunden Bowls locken neue Anbieter mit gesunden Fastfood-Alternativen. Die Versprechen der Hersteller sind groß: schnell, günstig und auch noch gesund - damit liegen sie voll im Trend! Doch was taugen die neuen Food-Trends im Hinblick auf Kosten, Geschmack und Zeit?

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sat.1 Reportage
SAT.1
Sat.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Alle 5 Staffeln und Folgen