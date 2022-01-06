Immobilien am Limit - wie Fertighäuser jetzt boomen - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 7: Immobilien am Limit - wie Fertighäuser jetzt boomen - Die SAT.1 Reportage
44 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12
Der Bauboom in Deutschland hält an. Doch die Preise für Immobilien und Grund steigen ebenfalls wie nie zuvor. Viele Familien scheuen lange Bauzeiten und lebenslange Kredite. Die Lösung sind Fertighäuser. Die rund 50 Anbieter in Deutschland locken mit kurzen Aufbauzeiten und Rund-Um-Sorglospaketen. Mehr als 21.000 Familien entschieden sich 2020 für ein Fertighaus. Die "SAT.1 Reportage" begleitet zwei von ihnen vom Bau bis zum Einzug.
