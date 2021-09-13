Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frust mit der Lust? Wenn im Bett nichts mehr läuft

SAT.1Staffel 2021Folge 19vom 13.09.2021
45 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12

Ein erfülltes Liebesleben, bei dem beide Partner ihre Bedürfnisse befriedigen und ihre Lust frei ausleben können - in der Theorie für viele Paare selbstverständlich. Doch die Praxis sieht leider oftmals anders aus. Was, wenn es mit der Lust nicht mehr richtig läuft? Welche Ursachen es dafür geben kann, dass Frau nicht "kommt" oder Mann nicht "kann" und was gegen "Frust mit der Lust" hilft, untersucht die "SAT.1 Reportage".

