In der Crystal Falle! Eine Droge ohne Ausstieg?
Sat.1 Reportage
Folge 14: In der Crystal Falle! Eine Droge ohne Ausstieg?
44 Min.Ab 12
Die Droge Crystal frisst sich mehr und mehr durch Deutschland. Konsumiert wird die synthetisch hergestellte Substanz mittlerweile in allen gesellschaftlichen Schichten. Einmal probiert führt der Weg schnell in die Abhängigkeit und in einen Kreislauf aus Suchtdruck, Beschaffungskriminalität und verzweifelter Ausstiegsversuche. Die SAT.1 Reportage "In der Crystal Falle! Eine Droge ohne Ausstieg?" zeigt wie schwer es ist, einer der gefährlichsten Drogen unserer Zeit zu entkommen.
