Bock auf Bagger - Frauen auf dem Bau! - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 5: Bock auf Bagger - Frauen auf dem Bau! - Die SAT.1 Reportage
44 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12
Schwere Maschinen, möglichst viel Muskelmasse, ein rauer Umgangston - so stellen sich viele den Alltag auf einer Baustelle vor. Kein Wunder: Nur 1,5 Prozent der Beschäftigten, die mauern, sägen, Beton mischen oder Bagger fahren, sind weiblich. Doch allmählich beginnt ein Umdenken. Was treibt die Frauen an, mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen und wie sieht ihr Arbeitsalltag auf der Baustelle aus?
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick