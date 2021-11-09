Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Wild im Wald - Die neue Lust am Jagen - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2021Folge 20vom 09.11.2021
Wild im Wald - Die neue Lust am Jagen - Die SAT.1 Reportage

Folge 20: Wild im Wald - Die neue Lust am Jagen - Die SAT.1 Reportage

44 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 12

In deutschen Wäldern wird scharf geschossen. Knapp 400.000 Jäger:innen sind hierzulande auf der Pirsch - Platz sechs in Europa! In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Jagdschüler:innen verdoppelt. Ein Viertel von ihnen sind mittlerweile Frauen. In der Reportage "Wild im Wald - Die neue Lust am Jagen" begleiten wir Jäger:innen auf den Hochsitz und gehen der Frage nach, warum Jagen im Trend liegt.

