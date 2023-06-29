Ackern für die Zukunft - wie Bauern ihre Höfe rettenJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 8: Ackern für die Zukunft - wie Bauern ihre Höfe retten
45 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Mit neuen Ideen und frischem Input versucht eine junge Generation an Landwirten ihre Höfe in die Zukunft zu führen. Doch harter Arbeit und großen Investitionen steht oft nur geringer Gewinn gegenüber. Risikobereitschaft und Ausdauer sind gefragt. Die SAT.1 Reportage begleitet drei junge Bauern und deren Familien, die auf unterschiedliche Weise versuchen, ihre Vision von moderner Landwirtschaft zu leben. Dabei setzen sie auf unterschiedliche Konzepte.
