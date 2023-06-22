Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Auktionen - Schnäppchen oder Verlockung? - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2022Folge 9vom 22.06.2023
Auktionen - Schnäppchen oder Verlockung? - Die SAT.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Folge 9: Auktionen - Schnäppchen oder Verlockung? - Die SAT.1 Reportage

44 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 6

Der Auktionator verkündet ein Mindestgebot, blickt prüfend in die Runde, erste Gebote stehen im Raum - dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag: zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! Der Höchstbietende darf sich freuen - er ist der strahlende Sieger, er hat den Nervenkampf gewonnen! Doch was genau ist es, was die Menschen an Versteigerungen so sehr fasziniert, dass manche gar in einen regelrechten "Biet-Rausch" verfallen?

