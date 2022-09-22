Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Kochlehrlinge ihren Abschluss?Jetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 6: Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Kochlehrlinge ihren Abschluss?
46 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Braten, backen, bangen: Drei angehende Köche stellen sich nach drei Jahren Ausbildung ihrer Abschlussprüfung und müssen unter Zeitdruck und mit vorgegebenen Zutaten ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Wer wird beim Koch-Stress die Nerven behalten? Die "SAT.1 Reportage" über brenzlige Momente am Herd und die Frage, wer seine Prüfung wiederholen muss und wer im Gastro-Himmel vielleicht schon bald nach den Sternen greifen kann.
