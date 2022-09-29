Wiesn-Wahnsinn! Wie das größte Bierfest der Welt nach Corona gelingen sollJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 3: Wiesn-Wahnsinn! Wie das größte Bierfest der Welt nach Corona gelingen soll
45 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
Eine Mega-Party über 17 Tage mit sieben Millionen Gästen, über sechs Millionen Litern Bier und rund einer Milliarde Euro Umsatz. Nach drei Jahren feiert sie jetzt ihr Comeback: die Wiesn, das Oktoberfest 2022. Für die einen eine riesige Gaudi, für rund 13.000 andere ein wahrer Knochenjob. Die "SAT.1 Reportage" begleitet Menschen, die das größte Volksfest der Welt am Laufen halten.
