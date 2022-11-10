Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Mein Vater, die Demenz und ich. Wie Pflege gelingen kann - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2022Folge 1vom 10.11.2022
Mein Vater, die Demenz und ich. Wie Pflege gelingen kann - Die SAT.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Folge 1: Mein Vater, die Demenz und ich. Wie Pflege gelingen kann - Die SAT.1 Reportage

45 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Moderator Philipp Hageni macht das Thema "häusliche Pflege" zur Schlagzeile. Von Kameras begleitet unternimmt er mit seinem an Alzheimer erkranktem Vater Reisen, bevorzugt auf dem Fahrrad. Damit will er das Leben mit Pflegenden sichtbar werden lassen, zu Diskussionen auffordern und auf das Thema aufmerksam machen. In der "SAT.1 Reportage" geht er noch einen Schritt weiter: Er besucht pflegende Angehörige und entwickelt neue Ideen, deren Alltag zu erleichtern.

