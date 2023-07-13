Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Mutige Meister - Die neue Lust am Handwerk

SAT.1Staffel 2022Folge 4vom 13.07.2023
Mutige Meister - Die neue Lust am Handwerk

Sat.1 Reportage

Folge 4: Mutige Meister - Die neue Lust am Handwerk

45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Es mangelt an Nachwuchs im Handwerk. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlt es an schätzungsweise 250.000 Auszubildenden. Doch langsam regt sich neues Interesse an den alten Künsten. Die SAT.1 Reportage porträtiert junge Menschen, oft mit akademischem Hintergrund, die sich ganz bewusst für die harte Arbeit entschieden haben und frischen Wind in altehrwürdige Handwerksberufe bringen.

