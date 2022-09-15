Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Friseurlehrlinge ihren Abschluss?

SAT.1 Staffel 2022 Folge 5 vom 15.09.2022
Folge 5: Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Friseurlehrlinge ihren Abschluss?

46 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12

Färben, Föhnen, Frisieren! Was sich jeden Tag in Deutschlands Beauty-Salons scheinbar kinderleicht abspielt, bedarf tatsächlich eines intensiven Trainings. Drei Jahre lang lernen Auszubildende den Umgang mit Kamm, Föhn und Schere, dann müssen sie eine große Hürde nehmen: die Gesellenprüfung. Der achtstündige Generaltest entscheidet, ob die Bewerber das Friseurhandwerk ausüben dürfen. "Focus TV" hat drei Azubis aus Esslingen am Neckar an diesem alles entscheidenden Tag begleitet.

