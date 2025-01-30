Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Zwischen den Fronten
23 Min.Ab 12
Die 29-jährige Nadia Nowak ist unglücklich: Ihr Lebensgefährte hat nie Zeit für die Familie. Er ist ständig auf Geschäftsreise. Deswegen geraten die beiden häufig in Streit. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie eines Tages ihren Freund bewusstlos im Bad findet. Noch während die Ärzte um sein Leben kämpfen, erfährt Nadia Nowak von seinem Doppelleben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick