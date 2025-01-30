Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Der Feind in meinem Haus
19 Min.Ab 12
Tamara Piel sieht gut aus, hat einen tollen Ehemann und Geld - ein Leben im Luxus. Als Stewardess bereist sie die ganze Welt. Doch wer viel hat, kann viel verlieren. Das wird die 29-Jährige am eigenen Leib erfahren: Ihr Ehemann ist auf einem Kongress, Tamara ist an diesem Abend allein in der großen Villa - denkt sie.
