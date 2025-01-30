Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Todesanzeige für eine Lebende

SAT.1Staffel 6Folge 26
Todesanzeige für eine Lebende

Todesanzeige für eine LebendeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 26: Todesanzeige für eine Lebende

22 Min.Ab 12

Sie ist attraktiv, erfolgreich und endlich wieder frisch verliebt: Das Leben der 29-jährigen Autohändlerin Carla Meinzing läuft perfekt. Ihr neuer Freund Rainer Specht hat für die Beziehung mit Carla sogar die Ehe mit seiner Frau geopfert. Doch irgendwas stimmt ganz und gar nicht: Droh-SMS, Schmierereien auf ihrem Auto und ihre eigene Todesanzeige in der Zeitung. Wer hat es auf Carla abgesehen? Wer wünscht ihr den Tod?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

