Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Finger weg von meinem Mann

SAT.1Staffel 6Folge 29
Finger weg von meinem Mann

Finger weg von meinem MannJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Finger weg von meinem Mann

22 Min.Ab 12

,: Ihr Ehemann Ben hat eine gut bezahlte Anstellung als Bauingenieur gefunden, und Nadine kann sich sorglos um den Haushalt und Tochter Ella kümmern. Doch das traute Glück wird auf die Probe gestellt: Bens attraktive Chefin hat es auf den 35-Jährigen abgesehen und baggert ihn an. Wie wird Ben mit den Anmachen der willensstarken Frau umgehen? Ist Nadine bereit, ihren Mann kampflos aufzugeben?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen