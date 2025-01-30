Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 53
23 Min.Ab 12

Der als "Womanizer" bekannte Radiomoderator Philipp Fröhlich hat nichts als Frauen im Kopf. Kein Wunder, denn in der erfolgreichen Sendung des charmanten 34-Jährigen geht es darum die Handynummern seiner weiblichen "Telefonopfer" zu ergattern. Als der überzeugte Junggeselle die Stimme der Fahrradkurierin Kerstin Windig in seiner Sendung hört, ist es um ihn geschehen. Philipp trifft sich mit Kerstin und bricht damit seinen Vertrag ...

