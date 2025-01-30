Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 68: Die Schattenfamilie
Tina Moll (34) führt ein geregeltes Leben. Mit ihrem 11-jährigen Sohn Max lebt die Alleinerziehende in einer Kleinstadt. Zu Max' Vater hat Tina schon lange den Kontakt abgebrochen - zu tief sitzt der Schmerz über ihre verlorene große Liebe Alexander Berger. Der hatte sich noch vor Max' Geburt von Tina getrennt - und für eine Laufbahn als Priester entschieden. Von seinem Sohn weiß Alexander bis heute nichts. Doch eines Tages steht Tinas große Liebe plötzlich wieder vor ihr ...
