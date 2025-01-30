Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Ganz heißer Draht
23 Min.Ab 12
Die 28-jährige Lena ist bereit, mit ihrem Freund Daniel den nächsten Schritt zu wagen. Doch anstatt ihr einen Antrag zu machen, vergisst er wiederholt ihren Geburtstag. Um ihrer Wut Luft zu machen, will Lena ihre beste Freundin anrufen. Doch sie verwählt sich und schüttet ihr Herz versehentlich dem Künstler Gabriel aus. Amüsiert von dieser Verwechslung kommen beide ins Gespräch und telefonieren bis in den frühen Morgen. Dann ist Lenas Akku leer und Gabriels Nummer verloren ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick