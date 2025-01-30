Anna - Horrortrip einer MutterJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Anna - Horrortrip einer Mutter
23 Min.Ab 12
Seit neun Jahren belügt Supermarktverkäuferin Anna Hoffmann ihren Sohn Jonas über seinen Vater. Damit will sie den jetzt 16-Jährigen schützen, denn sein Vater sitzt wegen Totschlags im Gefängnis. Anna begreift nicht, dass ihr Sohn gerade an dieser Lüge zerbricht und sich in Drogen und Alkohol flüchtet. Eines Tages spitzt sich die Situation zu und Jonas droht Fehler seines Vaters zu wiederholen. Wird Anna noch rechtzeitig begreifen, was in ihrem Sohn vorgeht?
