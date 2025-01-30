Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ärztin in Not

SAT.1Staffel 7Folge 7
Ärztin in Not

Ärztin in NotJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 7: Ärztin in Not

22 Min.Ab 12

Die 28-jährige Assistenzärztin Jana ist rundum glücklich: Sie hat einen Traumjob in einer renommierten Klinik und einen Traummann, den 31-jährigen Dr. Philipp Zell. Doch das Glück währt nicht lange: Ihr Chef beauftragt sie mit einer komplizierten Hüftoperation, die in Janas Augen nicht wirklich notwendig ist. Wird sie sich gegen den angesehenen Professor auflehnen, der nur aus Profitgier handelt? Riskiert sie nicht nur ihre Karriere, sondern auch die ihres Verlobten?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen