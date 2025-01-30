Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Ärztin in Not
22 Min.Ab 12
Die 28-jährige Assistenzärztin Jana ist rundum glücklich: Sie hat einen Traumjob in einer renommierten Klinik und einen Traummann, den 31-jährigen Dr. Philipp Zell. Doch das Glück währt nicht lange: Ihr Chef beauftragt sie mit einer komplizierten Hüftoperation, die in Janas Augen nicht wirklich notwendig ist. Wird sie sich gegen den angesehenen Professor auflehnen, der nur aus Profitgier handelt? Riskiert sie nicht nur ihre Karriere, sondern auch die ihres Verlobten?
