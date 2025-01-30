Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Absturz eines Familienvaters

SAT.1Staffel 7Folge 6
Absturz eines Familienvaters

Absturz eines FamilienvatersJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 6: Absturz eines Familienvaters

23 Min.Ab 12

Supermarktleiter Eric Höfer verliert durch einen schrecklichen Unfall seine Frau Bea. Eric fällt in ein tiefes Loch und betäubt seinen Schmerz mit Alkohol. Als er bei der Arbeit im Supermarkt im Alkoholrausch eine Kundin anfällt, wird er gefeuert. Auch Tochter Antonia zieht er in den Sog aus Depressionen und Alkohol. Das Mädchen begeht schließlich eine Verzweiflungstat. Verliert Eric auch den letzten geliebten Menschen in seinem Leben?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen